Mercato - OM : Une terrible retournement de situation a été évité de peu avec Milik !

Publié le 21 janvier 2021 à 18h45 par T.M.

D’ici peu, Arkadiusz Milik va s’engager avec l’OM. Un feuilleton qui aurait bien pu basculer ces dernières heures. Explications.

Ça y est, l’OM tiendrait enfin son attaquant. Ce jeudi, Arkadiusz Milik a rejoint Marseille en provenance de Naples pour enfin signer son contrat avec les Phocéens. Au terme d’un long feuilleton, les deux clubs ont enfin réussi à se mettre d’accord, et les Italiens ont également réglé les différents problèmes avec le Polonais. Désormais, plus rien ne retiendrait Milik de s’engager avec l’OM. Mais jusqu’à il y a quelques heures, l’Atlético de Madrid de Diego Simeone aurait tout tenté pour chiper Arkadiusz Milik à André Villas-Boas.

L’Atlético a tout tenté !