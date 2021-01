Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Le joli coup de Longoria avec cette grosse opération !

Publié le 21 janvier 2021 à 16h30 par Arthur Montagne

En quête d'un avant-centre, l'Olympique de Marseille s'apprête à boucler l'arrivée d'Arkadiusz Milik sous la forme d'un prêt avec une option d'achat quasiment obligatoire. Les détails de la transaction commencent à fuiter, et Pablo Longoria n'avait pas menti qu'il évoquer la nécessité d'être créatif.

La crise sanitaire avait déjà largement influencé le mercato estival. Et le marché n'y échappe pas non plus cet hiver. Avant même l'ouverture du mercato, le 2 janvier dernier, Pablo Longoria se montrer catégorique face à la situation. « Il faut inventer des opérations, être créatif. Pour le mercato d'hiver, il faut être imaginatif. Tous les clubs ont le même problème : les difficultés financières. On doit travailler ensemble entre clubs pour trouver des solutions », confiait le head of football de l'OM dans une longue interview accordée à La Provence . Et le dirigeant espagnol n'avait pas menti. Conscient de la nécessité de renforcer l'effectif d'André Villas-Boas, Pablo Longoria a réussi à se montrer créatif en commençant par enrôler Pol Lirola sous la forme d'un prêt avec option d'achat estimée à 11,5M€. Mais il a fait encore plus fort avec Arkadiusz Milik. En effet, comme révélé par Mohamed Bouhafsi, l'attaquant polonais est arrivé à Marseille afin d'y passé sa visite médicale préalable à la signature de son contrat. Malgré son manque de liquidité, l'OM va donc réussir un très joli coup en enrôlant l'attaquant de Naples. Un dossier très compliqué qui a nécessité de longues négociations.

Les détails du feuilleton Milik