Mercato - OM : Une enveloppe pour recruter cet hiver ? La réponse de Longoria !

Publié le 28 décembre 2020 à 10h15 par A.M.

Face à la situation actuelle, Pablo Longoria a évoqué le mercato d'hiver et reconnaît que l'OM va devoir se montrer créatif pour se renforcer.

Le mercato d'hiver ouvrira ses portes le 2 janvier et l'Olympique de Marseille tentera de se renforcer afin de garder ses chances dans la course au podium en Ligue 1. Toutefois, l'OM devra avant tout vendre afin de renflouer ses caisses et envisager un recrutement. En proie à des soucis financiers, aggravés par la crise sanitaire et le défaut de paiement des Droits TV par Mediapro, l'OM est donc confronté à un sacré casse-tête sur le marché pour recruter. Interrogé à ce sujet, Pablo Longoria reconnaît que le club phocéen devra se montrer inventif sur le marché pour se renforcer.

«Il faut inventer des opérations, être créatif»