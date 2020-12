Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : La sortie très inquiétante de Longoria sur l'avenir de Thauvin...

Publié le 28 décembre 2020 à 9h00 par A.M.

En fin de contrat en juin prochain, Florian Thauvin sera libre de négocier avec le club de son choix dès le 1er janvier afin de s'y engager libre pour la saison prochain. Et Pablo Longoria reconnaît que la situation est délicate.

L'avenir de Florian Thauvin va rapidement devenir un sujet brûlant du côté de l'Olympique de Marseille. Et pour cause, le contrat du Champion du monde prend fin en juin prochain et dès le 1er janvier, il sera autorisé à négocier mais également à signer avec le club de son choix afin de s'y engager libre pour la saison prochaine. Et la menace est à prendre au sérieux pour l'OM puisque comme le10sport.com vous le révélait en exclusivité, l'AC Milan est très actif dans ce dossier. A tel point que Paolo Maldini a récemment confirmé son intérêt pour l'ailier français. Interrogé sur la situation de Florian Thauvin, Pablo Longoria s'avoue d'ailleurs déjà quasiment battu...

«Prolonger des contrats dans cette situation d'incertitude est très difficile pour les clubs»