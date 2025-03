Départ du PSG : Le projet grandiose d’Al-Khelaïfi a fuité ?

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Président du PSG, Nasser Al-Khelaïfi est en poste depuis 14 ans et le rachat du club par les propriétaires qataris. Également à la tête de l’association européenne des clubs, Al-Khelaïfi dispose d’une influence grandissante dans les hautes instances du football et viserait la position ultime de président de la FIFA.

Le Paris Saint-Germain pourrait perdre son président de toujours sous l’ère-QSI. En effet, depuis 2011 et le rachat du club parisien par les investisseurs qataris, Nasser Al-Khelaïfi a toujours été à la tête du pensionnaire de Ligue 1 devenu le club le plus titré en championnat dans l’hexagone. Cependant, Al-Khelaïfi serait susceptible à terme de plier bagage pour la plus haute fonction du football mondial.

«La FIFA ? Ce sont beaucoup de ses proches actuels, anciens et des proches des milieux qataris qui me l’ont dit plusieurs fois»

Fabien Touati a participé à la confection du Complément d’enquête intitulé : Pouvoir, scandale et gros sous : les hors-jeu du PSG. L’occasion pour le journaliste d’investigation d’affirmer après avoir pris les informations que le souhait de Nasser Al-Khelaïfi est de briguer à terme le poste de président de la FIFA. « Al-Khelaïfi voudrait prendre la tête de la FIFA ? Moi, ce sont beaucoup de ses proches actuels, anciens et des proches des milieux qataris qui me l’ont dit plusieurs fois. Ça a fait un peu tilt ».

«Vous voyez son ascension, le poids qu’il a en Europe»

« Quand on me le dit une fois ok, mais quand on me le dit plusieurs fois. Et quand vous voyez son ascension, le poids qu’il a en Europe, quand j’ai fait la réunion à l’ECA, j’ai un peu halluciné de voir l’aura de cet homme auprès des autres dirigeants. C’était lui la star. Les photographes étaient autour de lui. Aujourd’hui, il pèse ». a confié Fabien Touati sur le plateau de l’After Foot mercredi soir.