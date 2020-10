Foot - Mercato - OM

EXCLU - Mercato - OM : Le Milan AC avance encore sur Florian Thauvin…

Publié le 19 octobre 2020 à 7h30 par Alexis Bernard

Dans le dossier Thauvin, le Milan AC est clairement le club le plus motivé à l’idée de recruter le champion du monde. L’OM est clairement en danger.

Les mois se suivent et se ressemblent du côté de l’OM, dans le dossier Thauvin. Malgré l’arrivée de Pablo Longoria et sa volonté affirmée de « régler » l’avenir du champion du monde, rien n’a bougé. Selon nos sources, l’OM n’a toujours pas transmis de propositions à Florian Thauvin et son entourage. Le scénario d’un départ libre, révélé par le10sport.com le 9 mars dernier, prend un peu plus d’épaisseur.

Le Milan AC est très chaud

Et pour signer Florian Thauvin, il y a un club qui se montre très, très actif en coulisses. Il s’agit bien du Milan AC. D’après nos sources, l’intérêt des Milanais est plus que jamais d’actualité et les dirigeants font le nécessaire pour que le Français arrive l’été prochain, libre de tout contrat. De récents échanges entre Milan et le clan Thauvin montrent clairement qu’il s’agit d’une possibilité. L’OM est en danger, plus que jamais…