Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo est passé à côté d’un grand coup en Serie A !

Publié le 18 octobre 2020 à 19h45 par D.M.

Le PSG avait coché le nom de Marcelo Brozovic, qui est finalement resté à l'Inter. Mais Leonardo pourrait avoir une nouvelle occasion de s’offrir l’international croate.

Leonardo a attendu la fin du mercato pour répondre à la demande de Thomas Tuchel et recruter des renforts. Le directeur sportif du PSG a, durant les derniers jours de la session des transferts, bouclé les transferts de Moïse Kean, Rafinha, mais aussi Danilo Pereira qui devrait occuper le poste de milieu défensif. A la recherche d’un numéro 6, Leonardo avait activé plusieurs pistes et l’une d’entre elles menait vers l’Italie. Selon nos informations exclusives du 27 août dernier, le PSG s’était renseigné sur la situation de Marcelo Brozovic, qui ne semble plus être en odeur de sainteté à l’Inter.

Brozovic pouvait partir en cas de grosse offre