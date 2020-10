Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo n’a pas encore oublié Lionel Messi !

Publié le 18 octobre 2020 à 13h15 par H.G.

Alors que Lionel Messi arrivera au terme de son contrat au FC Barcelone le 30 juin prochain, le PSG n’aurait toujours pas fait une croix sur l’international argentin.

« Au niveau financier, c'est compliqué. Mais ! Quand on te dit que Messi va partir, tu te dis : "Putain, ce serait possible". Ce sont des joueurs complètement hors des discussions. Si on s'est renseigné ? Dans le football, tout le monde parle de tout », avait lâché Leonardo le 6 septembre dernier sur le plateau du Canal Football Club . Ce faisant, le directeur sportif du PSG avait alors confirmé les informations selon lesquelles le club de la capitale s’était renseigné sur la situation de Lionel Messi, qui souhaitait alors quitter le FC Barcelone. Finalement resté au Barça pour y honorer sa dernière année de contrat, l’international argentin serait maintenant sur la voie d’un départ libre l’été prochain, et cela ne laisserait pas insensible le PSG à en croire les derniers échos venus d’Angleterre.

Le PSG voudrait toujours recruter Lionel Messi !