Mercato - Barcelone : Pep Guardiola pourrait relancer le feuilleton Messi !

Publié le 18 octobre 2020 à 10h30 par H.G.

Alors que le FC Barcelone se serait fait à l’idée de perdre Lionel Messi l’été prochain, l’avenir de l’international argentin pourrait avoir une incidence directe sur le futur de Pep Guardiola à Manchester City.

S’il souhaitait quitter le FC Barcelone à un an du terme de son contrat cet été, Lionel Messi n’a eu d’autres choix que de revoir ses plans à cause d’un litige concernant sa clause libératoire fixée à 700 M€. Le club catalan estimait que celle-ci était toujours active, alors que le clan du sextuple lauréat du Ballon d’Or considérait de son côté que celle-ci n’était plus valable à un an de la fin du contrat de l’international argentin. Lionel Messi a donc pris la décision d’honorer sa dernière année de contrat au Barça afin de ne pas intenter d’action en justice contre son club de toujours, mais désormais, un départ libre du natif de Rosario le 30 juin 2021 semble se dessiner. Comme l’a annoncé le Mirror ce dimanche, Ronald Koeman considérait comme acté le départ de son joueur l’été prochain. Et à en croire les informations venues d’Angleterre, cela pourrait avoir une conséquence directe sur l’avenir de Pep Guardiola par effet de ricochet.

Lionel Messi ne rejoindra pas Manchester City si Pep Guardiola n’est plus là