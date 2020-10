Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Koeman affiche une terrible certitude en coulisses pour l'avenir de Messi !

Publié le 18 octobre 2020 à 8h30 par H.G. mis à jour le 18 octobre 2020 à 8h31

Alors que Lionel Messi est finalement resté au FC Barcelone cet été, Ronald Koeman ne se ferait guère d'illusions quant au fait que l’international argentin quittera le club catalan l’été prochain au terme de son contrat.

« Le club a été très clair à ce sujet : il ne pouvait pas partir. (…) Quand il a effectivement recommencé à s'entraîner après cette semaine mouvementée, je n'ai vu que de bonnes choses », a confié Ronald Koeman dans un entretien accordé à Algemeen Dagblad ce samedi. Le technicien néerlandais du FC Barcelone a ainsi expliqué qu’il avait toujours eu la conviction que Lionel Messi évoluerait au Barça cette saison, et ce en dépit du fait que l’international argentin souhaitait s’en aller cet été, à un an du terme de son contrat, lassé par la gestion de Josep Maria Bartomeu et des résultats sportifs engendrés par celle-ci. Cependant, le litige concernant l’existence réelle de sa clause libératoire fixée à 700 M€ ne lui a laissé d’autres choix que de revoir sa position et d’honorer sa dernière année de contrat au FC Barcelone. Et il semblerait que cette saison 2020/2021 sera l’ultime exercice de Lionel Messi chez les Blaugrana ...

Koeman saurait qu’il ne travaillera plus avec Messi la saison prochaine