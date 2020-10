Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Koeman avait une certitude dans le feuilleton Lionel Messi !

Publié le 17 octobre 2020 à 16h30 par H.G.

Alors que Lionel Messi souhaitait quitter le FC Barcelone cet été, Ronald Koeman était persuadé depuis le début du feuilleton qu’il aurait l’international argentin à disposition dans son effectif cette saison.

Bien qu’il n’ait duré que dix jours, le feuilleton Lionel Messi a été le principal dossier de cette fenêtre estivale des transferts qui s’est clôturée le 5 octobre dernier. Lassé de la gestion de Josep Maria Bartomeu et du manque de planification sportive après une saison cauchemardesque en terme de résultats, celui qu’on surnomme La Pulga souhaitait claquer la porte du Barça cet été à un an du terme de son contrat. Seulement voilà, un litige au sujet de sa clause libératoire fixée à 700 M€ n’a laissé d’autres choix à l’Argentin que de revoir ses plans. Si Lionel Messi considérait que celle-ci n’était plus valable, le FC Barcelone assurait l’inverse, et l’affaire ne pouvait donc se régler que devant la justice. Une perspective qu’a voulu éviter le sextuple lauréat du Ballon d’Or dans la mesure où il ne voulait pas intenter une action en justice à l’encontre de son club de toujours.

« J'ai toujours supposé qu'il resterait »

Par conséquent, Lionel Messi est donc toujours un joueur du FC Barcelone pour cette saison 2020/2021. Capitaine de l’écurie catalane, l’Argentin honore sa dernière année de contrat avant d’éventuellement partir libre le 30 juin prochain, les négociations pour la prolongation de son contrat ayant été gelées par le joueur lui-même depuis la fin du printemps. C’est en tout cas dans un contexte délicat que Ronald Koeman est arrivé au Barça cet été, conscient des envies de départ de son numéro 10 après une humiliation en Ligue des Champions face au Bayern Munich (8-2) ayant coûté la place de son prédécesseur Quique Setién. Mais si un départ de Lionel Messi aurait pu tout changer sur le plan financier pour le FC Barcelone, chose qui lui aurait permis de recruter plus massivement, et notamment un joueur comme Georgino Wijnaldum, Ronald Koeman assure qu’il a toujours considéré que le sextuple vainqueur du Soulier d’Or européen resterait au Barça. « Dans mes idées, j'ai toujours supposé qu'il resterait. Si Messi était parti, une situation complètement différente se serait produite, nous aurions dû voir. Notre intérêt pour Wijnaldum en était en tout cas distinct », a-t-il expliqué dans un entretien accordé à Algemeen Dagblad .

