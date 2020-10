Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Le Barça se prépare-t-il à un départ de Lionel Messi ?

Publié le 17 octobre 2020 à 4h45 par T.M.

Si Lionel Messi est toujours au FC Barcelone, son avenir demeure toujours incertain. Et si le club catalan se préparait déjà au pire avec l’Argentin ?

Cet été, le feuilleton Lionel Messi a fait énormément parler. En effet, agacé de la situation actuelle au FC Barcelone, l’Argentin avait fait part de ses envies d’ailleurs à sa direction. S’en était alors suivi un bras de fer entre Messi et sa direction, mais ne voulant pas entrer dans une réelle guerre avec son club, le sextuple Ballon d’Or s’est finalement résolu à rester une saison de plus au Barça. Pour autant, son cas est toujours au centre des attentions. En effet, Lionel Messi est en fin de contrat et pourrait donc partir libre l’été prochain. Alors qu’une nouvelle direction prendra prochainement ses fonctions en Catalogne, arrivera-t-elle à conserver le génie argentin ?

Mbappé pour oublier Messi ?