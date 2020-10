Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le Qatar condamné à faire une croix sur Kylian Mbappé ?

Publié le 16 octobre 2020 à 17h30 par B.C.

Alors que son contrat court jusqu'en juin 2022, Kylian Mbappé aurait repoussé une offre colossale du PSG pour prolonger. Un refus qui pourrait bien obliger les dirigeants du club parisien à se séparer de leur joyau l'été prochain, puisque le Real Madrid apparaît plus déterminé que jamais.

Recruté en 2017 par le PSG malgré l'intérêt du Real Madrid, Kylian Mbappé a confirmé tous les espoirs placés en lui dans la capitale. L'international français s'est imposé comme l'un des meilleurs joueurs de la planète et cela suscite de nombreuses convoitises. Alors que le contrat de la star parisienne court jusqu'en juin 2022, le Real Madrid a décidé de faire l'impasse sur des recrues cet été afin d'avoir toutes ses chances en 2021. Le club merengue espère en effet que l'attaquant de 21 ans ne prolongera pas son bail afin d'apparaître en position de force l'été prochain face au PSG. Et le scénario imaginé par Florentino Pérez aurait des chances de fonctionner.

Le PSG n'arrive toujours pas à le prolonger

Au sein du club madrilène, on est en effet conscient qu'une prolongation de contrat de Kylian Mbappé changerait considérablement la donne. « S'il renouvelle son contrat, ce sera impossible », dirait-on au sommet du Real Madrid, même si les dirigeants merengue restent convaincus que le champion du monde tricolore ne signera pas de nouveau bail prochainement, et les dernières révélations de la presse espagnole ont de quoi les rassurer. D'après les informations divulguées par le quotidien AS ce vendredi, le PSG aurait offert une fortune à Kylian Mbappé pour le convaincre de signer un nouveau contrat de 5 saisons, soit au total 150M€, mais cela n'aurait pas été suffisant.

Florentino Pérez est déterminé pour Kylian Mbappé