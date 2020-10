Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Mbappé, Camavinga... Zidane a définitivement tranché !

Publié le 16 octobre 2020 à 16h45 par A.D.

Pour renforcer son effectif l'été prochain, Zinedine Zidane voudrait recruter à la fois Kylian Mbappé et Eduardo Camavinga. Si ce double coup s'avérait être impossible à réaliser, le coach du Real Madrid ne devrait se jeter que sur l'attaquant du PSG, qui serait sa grande priorité.

Lors du dernier mercato estival, Zinedine Zidane et le Real Madrid n'ont pas bougé leur petit doigt. Fortement touché par la crise provoquée par le coronavirus, le club merengue s'est contenté de dégraisser. Ainsi, Gareth Bale (Tottenham), James Rodriguez (Everton), Achraf Hakimi (Inter), Sergio Reguilon (Tottenham) et bien d'autres ont fait leurs valises et quitté le Real Madrid, tandis qu'aucun joueur n'est venu renforcer l'effectif de Zinedine Zidane. Très discrète cet été, la Maison-Blanche pourrait se rattraper à l'été 2021 et frapper un grand coup sur le marché.

Kylian Mbappé, le grand chouchou de Zidane ?