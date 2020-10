Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Zidane pourrait bénéficier d’une occasion en or pour Kanté

Publié le 16 octobre 2020 à 6h00 par Th.B.

Ne faisant plus l’unanimité aux yeux de Frank Lampard, N’Golo Kanté serait susceptible de quitter Chelsea d’autant plus que l’entraîneur des Blues en pincerait pour Declan Rice. Une bonne nouvelle donc pour le Real Madrid.

Depuis de longs mois, le Real Madrid, sous l’impulsion de Zinedine Zidane, aurait des vues sur trois profils en particulier au milieu de terrain. Paul Pogba, N’Golo Kanté et plus récemment Eduardo Camavinga. Le milieu de terrain de Chelsea pourrait cependant devenir une réelle opportunité pour le Real Madrid, tant sa situation au sein du club londonien se serait détériorée ces derniers temps.

Kanté OUT, Rice IN à Chelsea ?