Mercato - Real Madrid : Les plans de Zidane vont se compliquer pour ce crack !

Publié le 15 octobre 2020 à 20h00 par T.M.

Outre Jadon Sancho et Erling Braut Haaland, le Real Madrid penserait aussi à Giovanni Reyna du côté de Dortmund. Pas sûr toutefois que le BVB accepte de lâcher son nouveau joyau.

A seulement 17 ans, Giovanni Reyna est la nouvelle pépite du Borussia Dortmund. Apparu à quelques reprises la saison dernière, le prodige américain explose un peu plus sous les ordres de Lucien Favre. Mais cela ne passe pas inaperçu chez les cadors européens et notamment le Real Madrid. Alors que les Merengue feraient déjà les yeux doux à Erling Braut Haaland et Jadon Sancho, Reyna figurerait désormais dans les petits papiers de la Casa Blanca comme l’a dernièrement dévoilé la presse espagnole. Florentino Pérez et Zinedine Zidane feront-ils donc une razzia du côté de Dortmund ? Cela devrait être compliqué…

Le BVB tient à Reyna !