Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Un impact direct de Neymar sur l'avenir de Mbappé ?

Publié le 14 octobre 2020 à 19h15 par La rédaction

Alors que le Real Madrid a annoncé de grandes manœuvres pour l’été 2021, la priorité de Zidane serait Kylian Mbappé. Proche de faire l’unanimité, le joueur du PSG susciterait toutefois quelques doutes, sur son état d’esprit.

Chez les Merengue le dossier du prochain attaquant bat son plein. Après un été particulièrement calme, le Real Madrid compte faire bouger les choses en 2021. Zinédine Zidane a transmis ses vœux à Florentino Pérez pour le mercato. Une liste dans laquelle figurent des noms de prestige, comme Jadon Sancho, Eduardo Camavinga, et Kylian Mbappé. Et alors que la presse espagnole a plusieurs fois évoqué une concurrence entre le champion du monde et Erling Braut Haaland pour devenir le futur n°9 de la Casa Blanca , la tendance porte à croire que c’est bien le joueur du PSG qui serait la priorité de Zidane.

La relation Mbappé/Neymar problématique pour le Real Madrid ?