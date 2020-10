Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Une tendance claire dans le dossier Jadon Sancho ?

Publié le 14 octobre 2020 à 10h30 par La rédaction

Très courtisé lors du dernier marché des transferts et notamment par le Real Madrid, Jadon Sancho a été retenu par Dortmund. Le BVB ne compterait pas voir partir sa pépite en janvier, même au prix fort.

Si le Real Madrid a fait preuve de discrétion sur ce mercato, il devrait passer aux grandes manœuvres l’été prochain ! Déterminé à se serrer la ceinture, le champion d’Espagne n’a acheté aucun joueur, pour au contraire dégraisser son effectif pléthorique. Malgré tout, Zinédine Zidane aurait dressé sa liste de priorités pour la prochaine fenêtre estivale, et dedans figurerait Jadon Sancho, dans le viseur du technicien français de longue date. Et si Manchester United a tout tenté pour l’enrôler dans les derniers jours du mercato, le Borussia Dortmund a réussi à conserver son crack anglais.

Dortmund ferme la porte pour janvier