Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Un nouveau danger pour ce défenseur français ?

Publié le 14 octobre 2020 à 9h30 par La rédaction

Piste du FC Barcelone pour renforcer sa défense cet été, Jules Koundé est toujours sur les tablettes de grands clubs européens. Manchester United pourrait tenter un coup à son tour au prochain mercato.

Au prix d'une saison de haut vol, Jules Koundé n'a pas laissé les grands clubs européens indifférents. Son transfert de Bordeaux à Séville l'an dernier lui a permis de franchir un palier. Koundé fait désormais partie des meilleurs talents de Liga. Et à 21 ans, l'international Espoirs français était désiré par Manchester City ou encore le FC Barcelone cet été. Alors que la défense catalane est en sous-effectif, d'autant plus avec le départ de Jean-Clair Todibo, les Blaugrana voyaient en Koundé l'homme capable de renforcer ce secteur.

Koundé plairait à Manchester United