Mercato - PSG : Ça se confirme pour Sergio Ramos !

Publié le 14 octobre 2020 à 8h15 par T.M.

N’ayant pas réussi à dénicher le successeur de Thiago Silva, le PSG pourrait bien attendre l’été prochain pour cela. Et aux yeux de Leonardo, Sergio Ramos, dont le contrat se termine au Real Madrid, serait bel et bien une option.

Durant le mercato, Thomas Tuchel attendait des renforts et il a été entendu par Leonardo. En effet, le directeur sportif du PSG a su faire venir Alessandro Florenzi, Alexandre Letellier, Moise Kean, Danilo Pereira et Rafinha. Toutefois, certains chantiers n’ont pas été résolus comme cela a été le cas en défense centrale. En effet, après la Ligue des Champions, le PSG a vu Thiago Silva filer, libre, à Chelsea. Alors que plusieurs pistes avaient été activées pour venir remplacer le Brésilien, aucun défenseur n’a rejoint le club de la capitale. Mais cela pourrait n’être que partie remise et Leonardo verrait les choses en grand.

Le PSG pense bien à Sergio Ramos !