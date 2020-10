Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : L’opération Sergio Ramos s’annonce compliquée pour Leonardo !

Publié le 13 octobre 2020 à 11h30 par T.M.

En Espagne, il est annoncé que le PSG pourrait profiter du fait que Sergio Ramos n’ait toujours pas prolongé avec le Real Madrid pour tenter de le convaincre de rejoindre la capitale française. Pour autant, cette mission pourrait être délicate pour Leonardo, qui pourrait se heurter à différents obstacles.

Après 8 ans au PSG, Thiago Silva n’a finalement pas été prolongé. A l’issue de la dernière campagne de Ligue des Champions, le Brésilien s’est alors retrouvé libre, s’engageant finalement pour Chelsea. Le défenseur central a alors laissé un énorme vide dans la capitale et si Leonardo a recruté Moise Kean, Rafinha et Danilo Pereira dans les dernières heures du mercato, aucun défenseur central n’a rejoint l’effectif de Thomas Tuchel pour pallier le départ de Thiago Silva. Il faudra donc attendre encore un peu avant d’éventuellement voir un successeur à l’international brésilien débarquer au Parc des Princes. Néanmoins, Leonardo pourrait avoir déjà certaines idées. En effet, selon les informations d’Eduardo Inda, le PSG envisagerait notamment un gros coup avec Sergio Ramos, lui qui n’a toujours pas prolongé avec le Real Madrid et pourrait donc être libre en juin prochain.

Attention à la Juventus !

Alors que cela bloque entre le Real Madrid et Sergio Ramos pour une prolongation, le PSG pourrait en profiter. Toutefois, Leonardo ne serait pas le seul à penser à l’international espagnol. Sur le plateau d’ El Chiringuito , Eduardo Inda a également annoncé que la Juventus serait sur le coup. Et du côté de Turin, ce n’est autre que Cristiano Ronaldo qui serait à la baguette. En effet, l’ancien du Real Madrid ferait actuellement le forcing pour acter des retrouvailles avec Sergio Ramos. Alors que le PSG pourrait faire jouer sa puissance financière pour tenter de rafler la mise, l’aura de Cristiano Ronaldo pourrait faire la différence. A moins que l’avenir du capitaine de Zinedine Zidane ne s’inscrive toujours au Real Madrid…

Une fin de carrière au Real Madrid ?