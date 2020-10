Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo prêt à tenter un gros coup avec Sergio Ramos ?

Publié le 13 octobre 2020 à 10h15 par T.M.

Au Real Madrid, Sergio Ramos est actuellement en fin de contrat. Alors que l’Espagnol pourrait être libre en juin prochain, le PSG pourrait bien sauter sur l’occasion.

Entre le Real Madrid et le PSG, les prochains mois devraient être mouvementés. Actuellement, c’est bien évidemment le dossier Kylian Mbappé qui est au centre de toutes les discussions. Au sein de la Casa Blanca, on a repoussé à 2021 l’assaut pour le génie français. Rendez-vous donc l’été prochain, mais Mbappé pourrait ne pas être le seul joueur à emprunter l’axe Paris-Madrid dans les prochains mois. Alors qu’un intérêt pour Vinicius Jr est encore et toujours évoqué de l’autre côté des Pyrénées, Eduardo Inda a révélé que Thibaut Courtois serait réclamé par Leonardo dans le cas de l’opération Mbappé. Et le Belge n’est pas le seul cadre de Zinedine Zidane a éveillé l’intérêt du directeur sportif du PSG.

Le gros coup Sergio Ramos ?