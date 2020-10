Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Cet indésirable de Zidane en remet une couche sur son départ !

Publié le 13 octobre 2020 à 7h00 par La rédaction

Prêté par le Real Madrid jusqu’à la fin de la saison au Milan AC, Brahim Diaz est revenu sur son choix de rejoindre l’Italie lors de ce mercato estival.

Arrivé au Real Madrid en janvier 2019 en provenance de Manchester City, Brahim Diaz n’a pas eu l’occasion de montrer l’étendu de son talent la saison dernière. Le milieu offensif n’a connu aucune titularisation en Liga et n’a disputé que 60 minutes de jeu. Une situation compliquée pour Brahim Diaz qui a décidé de faire ses valises durant le mercato estival. Le joueur a été prêté jusqu’à la fin de la saison au Milan AC qui ne dispose pas d’option d’achat.

« Je n'ai pas réfléchi à deux fois »