Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Une piste déjà à écarter pour Lionel Messi ?

Publié le 13 octobre 2020 à 5h15 par T.M.

Si Lionel Messi a accepté de rester au FC Barcelone, son avenir n’en demeure pas moins toujours incertain, lui qui est en fin de contrat en Catalogne. Prolongera-t-il ? Où pourrait-il rebondir ?

Cet été, le feuilleton Lionel Messi a fait énormément de bruit. Toutefois, ne voulant pas aller au bras de fer avec le FC Barcelone, l’Argentin a mis ses envies de partir de côté, acceptant de rester en Catalogne. Pour autant, le cas de La Pulga est toujours au centre des attentions. En effet, sous contrat jusqu’en 2021, Messi pourrait partir libre l’été prochain s’il ne prolonge pas d’ici là. Alors que Manchester City a déjà fait savoir qu’il pourrait sauter sur l’occasion après avoir déjà été intéressé cet été, d’autres clubs pourraient également se positionner, à l’instar du PSG. En revanche, pour d’autres pistes, cela serait déjà mort…

Un retour impossible en Argentine ?