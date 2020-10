Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Lionel Messi est encore interpellé après son feuilleton estival !

Publié le 12 octobre 2020 à 9h30 par A.M.

Quelques semaines après le dénouement du feuilleton Lionel Messi, Carles Puyol ne cache pas son soulagement quant au fait que son ancien coéquipier soit finalement resté à Barcelone.

La fin du mois d'août a été très agitée du côté du FC Barcelone. Et pour cause, Lionel Messi avait réclamé son départ par le biais du plus célèbre burofax de l'histoire. Lassé de la situation au sein du club blaugrana , le sextuple Ballon d'Or a ainsi demandé à partir libre en activant une clause au sein de contrat qui stipule qu'il peut réclamer la résiliation de son contrat à l'issue de chaque saison. Seul problème, la crise du Covid-19 ayant décalé les dates initiales, la direction du Barça a décidé que cette clause avait expiré, à l'inverse du clan Messi. Par conséquent, bien qu'il souhaitait partir, le sextuple Ballon d'Or a décidé de ne pas entrer dans une bataille juridique avec son club de toujours et a donc décidé de rester.

Puyol se réjouit que Messi soit resté