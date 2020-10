Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Javier Tebas revient sur le faux départ de Messi !

Publié le 12 octobre 2020 à 8h30 par La rédaction mis à jour le 12 octobre 2020 à 8h31

Présent face à la presse ce dimanche, Javier Tebas est revenu sur le feuilleton Messi, évoquant notamment son importance pour le FC Barcelone et la Liga.

Souhaitant à tout prix quitter le FC Barcelone cet été, Lionel Messi est finalement revenu sur sa décision en raison de la clause libératoire présente dans son contrat, ne souhaitant pas poursuivre son club en justice. Une victoire pour Josep Maria Bartomeu, qui peut remercier Javier Tebas et la Liga de s’être rangé de son côté. Le président de la Liga a toujours souhaité que Lionel Messi reste au FC Barcelone, et s’était montré soulagé à l’annonce de la décision de l’international argentin : « C'est un soulagement que Leo Messi soit en Liga et sur les cartes. C'est important pour notre compétition. Il le fait depuis qu'il est petit. J'espère qu'il terminera sa carrière ici ». De nouveau présent face à la presse ce dimanche pour évoquer l’impact du Covid-19 sur le championnat Espagnol, Javier Tebas est également revenu sur le feuilleton de l’été.

« Je ne sais pas si un départ du FC Barcelone aurait été une bonne idée pour Messi »