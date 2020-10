Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Koeman met les choses au clair pour Suarez et Messi !

Publié le 11 octobre 2020 à 20h30 par Hadrien Grenier

Alors que le feuilleton Lionel Messi a perturbé l’été du FC Barcelone, le club catalan a également dû composer avec les réactions engendrées par le départ de Luis Suarez à un an du terme de son contrat du côté de l’Atlético de Madrid. Deux épisodes houleux sur lesquels Ronald Koeman est revenu quelques jours après la fin du mercato estival.

Cette session estivale des transferts fut loin d’être de tout repos pour le FC Barcelone. Et pour cause, engagé dans un profond renouvellement de son effectif sous l’égide de Ronald Koeman, le club catalan a surtout du faire face aux velléités de départ de Lionel Messi. En effet, vingt ans après son arrivée dans les équipes de jeunes du Barça, l’international argentin souhaitait claquer la porte de son club de toujours après les mauvais résultats sportifs engendrés, selon lui, par la mauvaise gestion de Josep Maria Bartomeu et l’absence d’un véritable projet sportif. Finalement resté au FC Barcelone à cause d’un litige concernant la validité de sa clause libératoire fixée à 700 M€, Lionel Messi a ensuite vu son coéquipier et ami Luis Suarez quitter le Barça. Un épisode difficile à digérer pour La Pulga , surtout vu la manière dont El Pistolero a été poussé dehors. Et après avoir expliqué qu’il soutenait Lionel Messi dans sa tristesse, Ronald Koeman est revenu sur les raisons du départ de l’attaquant uruguayen.

Ronald Koeman se justifie pour Luis Suarez !

Arrivé en 2014 en provenance de Liverpool, Luis Suarez est incontestablement devenu une légende du FC Barcelone après six ans passés en Catalogne. Membre du magnifique trio offensif qu’il composait avec Lionel Messi et Neymar, jusqu’au départ du second au PSG en 2017, le natif de Salto a été l’un des grands artisans des succès du Barça en Liga ces dernières années, sans oublier le sacre en Ligue des Champions en 2015 face à la Juventus. Seulement voilà, alors qu’il était sur le déclin physiquement, l’heure du départ est finalement venu pour Luis Suarez. Et Ronald Koeman l’assure : malgré un contexte délicat où son avenir s’écrivait en pointillés, celui qui évolue désormais du côté de l’Atlético de Madrid est resté professionnel jusqu’au bout. « Il était devenu difficile pour lui de jouer. Et je le lui ai fait savoir honnêtement. Il a trouvé cela difficile, mais je n'ai jamais eu de problèmes avec lui. Il s'est juste entraîné et s'est bien entraîné. Tout va bien avec lui, mais le club a pensé que nous devions rajeunir l'équipe et cela se voit maintenant dans le groupe. Ansu Fati joue, il a 17 ans. Nous avons Pedri, 17 ans, qui a ses chances. Ronald Araujo est ici avec 21 ans. Trincao apparaît beaucoup et a 20 ans. Et nous avons Sergiño Dest, 19 ans. Ce sont tous des joueurs pour l’avenir », a expliqué Ronald Koeman à NOS dans des propos rapportés par SPORT .

Lionel Messi est pleinement impliqué pour le Barça !