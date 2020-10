Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Après la tempête, place au calme pour Samuel Umtiti

Publié le 11 octobre 2020 à 18h30 par Th.B.

Annoncé dans plusieurs clubs cet été, Samuel Umtiti est finalement resté au FC Barcelone où le champion du monde aimerait retrouver de la sérénité et du calme selon son agent.

Dès son arrivée en 2016 dans la foulée de l’Euro, Samuel Umtiti s’est imposé au sein de la charnière centrale du FC Barcelone. Pendant deux saisons, celui qui allait devenir champion du monde avec l’Équipe de France a été une satisfaction aux yeux du staff technique du FC Barcelone ainsi que dans l’esprit des dirigeants qui lui ont d’ailleurs offert un nouveau contrat en juin 2018 à quelques jours du début du Mondial en Russie avec les Bleus. Blessé dans la foulée de la Coupe du monde au genou, Samuel Umtiti a fini par sortir des plans du Barça Son départ était programmé pour les dernières fenêtres des transferts, mais n’a pas eu lieu malgré les intérêts divers.

L’OL, la partie émergée de l’iceberg concernant les courtisans d’Umtiti

Ces derniers mois, Arsenal, la Lazio, le Napoli, le PSG, la Roma ou encore Manchester United se seraient penchés sur la situation de Samuel Umtiti. L’OL a ouvertement évoqué un éventuel retour de son ancien défenseur par la voix de l’entraîneur Rudi Garcia et du directeur sportif Juninho. L’ancien joueur de l’OL assurait d’ailleurs début septembre que le salaire du champion du monde posait problème dans cette opération. « Umtiti ? Ce n’est pas notre niveau de contrat. Ce n’est pas pour nous aujourd’hui. On ne peut pas payer son salaire. Sauf si le joueur fait un effort, veut un contrat plus long, s’il veut revenir à la maison, je vais le chercher tout de suite » . Cependant, du côté du clan Umtiti, on ne fermait pas la porte à cette éventualité. « Samuel ne souhaite pas quitter le Barça cet été. Toutefois, en tenant compte de la volonté du club d’apporter du changement, on peut être amené à étudier des alternatives en accord avec les objectifs que s’est fixé le joueur. La rumeur OL est belle, mais a malheureusement très peu de chance de se concrétiser ». Néanmoins, à en croire les informations du Journal Du Dimanche , l’OL n’aurait pas lancé les grandes manoeuvres pour rapatrier Samuel Umtiti malgré avoir songé à mettre la main sur le champion du monde. Sous contrat jusqu’en juin 2023, le défenseur central du FC Barcelone voudrait se concentrer sur son football désormais.

Le clan Umtiti demande du calme à présent