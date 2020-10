Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : C’était couru d’avance pour Samuel Umtiti

Publié le 11 octobre 2020 à 17h00 par Th.B.

Contractuellement lié au FC Barcelone jusqu’en juin 2023, Samuel Umititi ne dispose cependant pas d’une grosse valeur marchande. Malgré cela, le champion du monde n’a pas trouvé chaussure à son pied cet été, mais cet échec était attendu.

Juste avant le Mondial 2018, ayant donné satisfaction alors que sa clause libératoire fixée à 60M€ aurait pu être levée par Manchester United notamment, le FC Barcelone offrait à Samuel Umtiti un nouveau contrat de cinq ans. Cependant, avant de s’envoler pour la Russie avec l’Équipe de France, Umtiti avait contracté une gêne au genou qu’il a traîné pendant l’intégralité de la compétition. À son retour au FC Barcelone, Samuel Umtiti a refusé une opération après s’être blessé. Depuis, le champion du monde est toujours en délicatesse avec ce genou. N’entrant plus dans les plans du Barça , le club blaugrana l’aurait placé sur la liste des transferts, en vain. Et ce n’était pas les options qui manquaient à en croire la presse.

Le Barça était bien dans une impasse pour Umtiti