Mercato - PSG : Zahavi a un plan pour David Alaba !

Publié le 11 octobre 2020 à 15h45 par A.C.

Pini Zahavi, agent de David Alaba, pourrait jouer un mauvais tour à Leonardo et au Paris Saint-Germain.

Le gros dossier des prochains mois, ça pourrait bien être David Alaba. En fin de contrat avec le Bayern Munich, l’international autrichien semble avoir des envies d’ailleurs et les discussions autour de sa prolongation, n’avanceraient pas. Ainsi, Leonardo et le Paris Saint-Germain se serait positionnés sur ce dossier déjà cet été. Les choses ne se sont toutefois pas passées comme prévu et pourraient devenir plus compliquées pour le PSG, avec l’arrivée d’autres gros clubs européens. Ce serait le cas de la Juventus, qui d’après Tuttosport aurait l’intention de frapper un gros coup, en recrutant Alaba à la fin de son contrat, en juin prochain.

Zahavi prêt à placer Alaba à la Juventus