Mercato - Barcelone : Manchester City prépare les retrouvailles entre Guardiola et Messi !

Publié le 11 octobre 2020 à 13h30 par A.C.

Cela ressemblait à un rêve impossible, mais Lionel Messi à Manchester City semble devenir au fil des mois une réelle possibilité.

Cet été, Lionel Messi souhaitait claquer la porte. Non, ce n’était pas une énième spéculation de la presse catalane, mais une réelle volonté de la part du sextuple Ballon d’Or de quitter le FC Barcelone. Il l’a d’ailleurs clairement expliqué, pointant du doigt Josep Maria Bartomeu. Pour Messi, le président est coupable de tous les problèmes et les échecs du Barça de ces dernières années. Luis Suarez est lui bel et bien parti et récemment, il est revenu sur le feuilleton Messi. « Ils auraient dû respecter sa décision de partir. En tant qu'ami, je serai heureux si les choses se passent bien pour lui là-bas, mais aussi s'il doit aller dans un autre club » a expliqué à ESPN l’ancien bras droit de Messi au Barça. « Il y a une possibilité que Messi puisse jouer pour un autre club, mais s’il se sent encore heureux et confortable et que de nouveaux dirigeants arrivent, il voudra continuer avec le club ». Mais ou pourrait aller Messi, s’il venait à quitter le Barça ? En Italie, on rêve d’une arrivée à l’Inter, pour revivre les duels avec Cristiano Ronaldo. Toutefois, le seul club qui semble avoir réellement sa chance est Manchester City, où il pourrait retrouver son ancien mentor Pep Guardiola.

Le dernier message de City pour Messi

En Angleterre on en est persuadés, les dirigeants de Manchester City sont en train de mettre tout en œuvre, pour accueillir Lionel Messi au terme de son contrat avec le FC Barcelone, en 2021. D’ailleurs, les Citizens ont récemment à nouveau jeté de l’huile sur le feu. « Si c'était devenu une possibilité réelle, nous l'aurions envisagée. Il est clairement le meilleur joueur du monde, donc je pense que n'importe quel club aimerait avoir Messi dans l'équipe, mais cela n'est pas arrivé. Nous verrons si cela devient un jour une possibilité » a récemment expliqué Omar Berrada, président des opérations du football de Manchester City à The Athletic . « S'il quitte Barcelone et si Messi devient un sujet de discussion, nous pourrions alors explorer cette option ».

