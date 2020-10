Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Pour Lionel Messi, ce ne serait que partie remise !

Publié le 10 octobre 2020 à 6h30 par Th.B.

Annoncé proche de Manchester City faisant du club mancunien sa destination privilégiée, Lionel Messi verrait les portes des Skyblues toujours ouvertes en cas de départ du FC Barcelone à la fin de la saison.

Lors de la deuxième quinzaine du mois d’août, un sujet animait le mercato estival : l’avenir de Lionel Messi. Dans la foulée de la déroute du FC Barcelone en Ligue des champions en Ligue des champions (8-2), le Barça a remercié Quique Setién et Eric Abidal a quitté son poste de secrétaire technique. Outre cela, Lionel Messi a communiqué à ses dirigeants sa volonté de quitter le club en exerçant sa clause. Finalement, son départ n’a pas eu lieu, mais le club le plus apprécié de Messi semblait être Manchester City. La porte serait toujours ouverte à en croire les propos du président des opérations du football de City.

City reste dans le coup pour Messi