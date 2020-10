Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Villas-Boas et Longoria ont douché les espoirs de cet attaquant…

Publié le 10 octobre 2020 à 5h30 par T.M.

Se dirigeant vers l’ASSE, M’Baye Niang aura cru jusqu’au bout pouvoir rejoindre l’OM avant de finalement être refroidi par Pablo Longoria et André Villas-Boas.

Alors que le marché des transferts a refermé ses portes depuis quelques jours, M’Baye Niang s’apprête à quitter à Rennes. Le Sénégalais devrait filer du côté de l’ASSE sous la forme de joker. Annoncé sur le départ depuis plusieurs semaines désormais, le buteur de Julien Stéphan devrait donc avoir gain de cause, bien qu’il n’avait pas forcément prévu de filer dans le Forez. En effet, tout au long de l’été, c’est plutôt du côté de l’OM que Niang regardait, alors que les Phocéens cherchaient un 9. Un transfert qui ne se fera finalement pas et ce malgré les derniers espoirs du principal intéressé.

« Niang a compris que la piste menant à l’OM était morte »