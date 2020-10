Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Après Florenzi, Leonardo a bouclé un autre dossier en un temps record

Publié le 10 octobre 2020 à 4h30 par T.M.

En seulement quelques jours, Leonardo a réussi à boucler le prêt d’Alessandro Florenzi au PSG. Et visiblement, il en serait de même pour Danilo Pereira, arrivé du FC Porto.

Dans les dernières heures du mercato, cela a énormément bougé au PSG. Alors que Thomas Tuchel réclamait des renforts, il a été entendu par Leonardo, qui a bouclé les arrivées de Moise Kean, Rafinha et Danilo Pereira, en plus de celles de Florenzi et Letellier auparavant. Le Portugais a lui été prêté avec option d’achat par le FC Porto et tout a été très vite. En effet, alors que Danilo Pereira a paraphé son contrat le 5 octobre avec le PSG, son nom est apparu dans les médias quelques heures seulement auparavant. Il faut dire qu’en coulisses, Leonardo aurait également été très vite pour boucler cette opération, qui n’aura pris que quelques jours.

« Cela a été très rapide »