Mercato - PSG : La méthode Leonardo a fait des ravages cet été !

Publié le 10 octobre 2020 à 4h15 par A.M.

Plus que jamais, Leonardo a été fidèle à ses réputations en négociant plusieurs dossiers en sous-marin, bouclant ainsi l'arrivée de joueurs qui n'avaient jamais été évoqués dans les médias. Explications.

Cet été plus que jamais, Leonardo avait promis de la créativité dans son recrutement. Et il n'a pas menti, en enrôlant cinq nouveaux joueurs sans débourser la moindre indemnité de transfert, après avoir levé l'option d'achat de Mauro Icardi estimée à 50M€. Et dans ces dossiers, le directeur sportif du PSG a fait preuve d'une grande discrétion et d'une réactivité impressionnante. Alessandro Florenzi, prêté par l'AS Roma, livrait d'ailleurs les coulisses de son arrivée. « C’est l’une des plus belles villes du monde. J’ai eu beaucoup de chance. Tous mes coéquipiers m’ont bien accueilli. Pourquoi ce choix ? C’était un choix très simple tout s’est passé en 2 jours et demi. Je n’ai pas hésité. J’ai accepté avec beaucoup d’enthousiasme. C’est l’une des meilleures équipes du monde. Je n’ai eu besoin de personne pour venir ici. Leonardo m’a appelé mais même sans son appel je serais venu », confiait-il à Téléfoot après son arrivée. Mais ce n'est pas le seul dossier mené à vitesse grand V par Leonardo.

Un travail dans l'ombre