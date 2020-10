Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Paul Pogba ne change toujours pas ses plans !

Publié le 10 octobre 2020 à 3h30 par A.M.

Interrogé sur son avenir, Paul Pogba a reconnu qu'il rêvait toujours du Real Madrid, club auquel il a longtemps été associé.

Comme tous les ans, le nom de Paul Pogba a circulé du côté du Real Madrid où Zinedine Zidane adore son profil. Toutefois, le milieu de terrain Champion du monde n'a pas quitté Manchester United et a encore raté son rendez-vous avec le club merengue . Malgré tout, cela n'empêche l'ancien joueur de la Juventus de continuer à espérer une arrivée au Real Madrid comme il l'a confié en conférence de presse.

Pogba rêve toujours du Real Madrid