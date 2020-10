Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Haaland, Sancho... Zidane en grand danger ?

Publié le 9 octobre 2020 à 19h00 par La rédaction

Discret lors de ce mercato, le Real Madrid a prévu de grandes manœuvres pour 2021. Alors que Zinedine Zidane aurait penserait à Erling Braut Haaland et Jadon Sancho, cela pourrait être plus compliqué que prévu pour les deux joueurs de Dortmund.

Le Real Madrid l’avait annoncé, il a tenu sa promesse. Cet été, aucune nouvelle tête n’est apparue dans les rangs de la Casablanca . Hormis des retours de prêt, comme ceux d’Andriy Lunin, Martin Odegaard et Alvaro Odriozola, Zinédine Zidane n’a pas renforcé son équipe. Et le terrain semble pour l’instant donner raison à l’état-major des Merengue, en tête de la Liga actuellement. Malgré tout, des cibles prioritaires ont déjà été étudiées pour le mercato 2021, Eduardo Camavinga en tête. Mais le jeune Français n’est pas le seul nom prestigieux de la short-list madrilène, dans laquelle figureraient aussi Kyllian Mbappé, Jadon Sancho et Erling Braut Haaland.

Solskjaer vise aussi Haaland et Sancho