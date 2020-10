Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Zidane va tenter un énorme coup avec Camavinga !

Publié le 9 octobre 2020 à 9h00 par La rédaction

Discret lors de ce mercato 2020, le Real Madrid se prépare à revenir sur le devant de la scène l’an prochain. Alors que plusieurs dossiers devraient être à l’étude, Zinédine Zidane a déjà choisi celui qu’il souhaite boucler en premier.

Habitué à faire partie des clubs les plus dépensiers lors des périodes de transferts, le Real Madrid s’est montré étrangement muet cet été. À l’inverse, Zinédine Zidane a plutôt fait le ménage parmi ses troupes, poussant vers la sortie plusieurs indésirables, comme Gareth Bale de retour à Tottenham, ou James Rodriguez qui flambe désormais à Everton. En parallèle, le club s’est déjà tourné vers 2021, et préparerait de grandes offensives. Si plusieurs noms d’ampleurs ont été évoqués, comme ceux d’Erling Haaland, Kyllian Mbappé ou Paul Pogba, il en est un qui compterait plus que tous les autres pour l’état-major madrilène.

Camavinga, la priorité pour 2021 ?