Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Un contact avec Zidane pour Camavinga ? La réponse de Rennes !

Publié le 8 octobre 2020 à 19h00 par A.M.

Grand espoir du football français, Eduardo Camavinga est déjà suivi par les plus grands clubs européens, à commencer par le Real Madrid. Toutefois, Florian Maurice assure que pour le moment, le club espagnol n'est toujours pas passé à l'action.

Eduardo Camavinga n'en finit plus de crever l'écran. Le jeune milieu de terrain du Stade Rennais franchi les paliers les uns après les autres et fait tomber les records de priorité les uns après les autres, notamment avec l'équipe de France. Pour sa première titularisation, mercredi soir contre l'Ukraine (7-1), Eduardo Camavinga a inscrit son premier but, devenant le plus jeune buteur de l'histoire des Bleus depuis 1914. Et bien évidemment, ces prestations ne passent pas inaperçues sur le marché, notamment du côté du Real Madrid où Zinedine Zidane l'adore.

Le Real Madrid n'a pas contacté Rennes pour Camavinga