Mercato - PSG : Houssem Aouar revient sur son départ avorté !

Publié le 8 octobre 2020 à 18h15 par H.K.

Lié à de nombreux clubs européens pendant ce mercato estival, Houssem Aouar faisait partie de la short-list de Leonardo pour renforcer le milieu de terrain du PSG. Cependant, ce dernier a finalement décidé de rester à l’OL, et il revient ce jeudi sur son départ avorté…

Houssem Aouar a déjoué un bon nombre de pronostics cet été. Alors que l’OL a manqué une qualification européenne d’un cheveu en Ligue 1, plusieurs joueurs importants de l’effectif étaient annoncés sur le départ, comme Memphis Depay ou encore le milieu de terrain des Gones . Finalement l’international français a décidé de rester, malgré des intérêts du PSG, de la Juventus, du Real Madrid ou encore d’Arsenal. Et ce dernier explique qu’il s’est demandé s’il devait quitter l’OL…

« Je me suis posé toutes les questions nécessaires »