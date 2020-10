Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Julian Draxler lâche déjà des indices sur son avenir !

Publié le 8 octobre 2020 à 14h15 par T.M.

Dans sa dernière année de contrat au PSG, Julian Draxler pourrait partir libre l’été prochain. Et concernant son avenir, l’Allemand a déjà certaines idées en tête.

Durant le dernier mercato, Leonardo a tout fait pour se séparer de Julian Draxler. En effet, alors que l’Allemand est dans sa dernière année de contrat avec le PSG, une vente était recherchée afin de faire rentrer de l’argent dans les caisses et ainsi avoir plus de marge de manoeuvre sur le marché des transferts. Le directeur sportif parisien n’est finalement pas arrivé à ses fins et Draxler figure toujours dans l’effectif de Thomas Tuchel. Cette saison, il va donc falloir faire avec l’international allemand, qui pourrait bien disputer ses derniers matchs en tant que joueur du PSG. En effet, l’été prochain, l’ancien joueur de Wolfsburg sera libre et pourra donc s’engager où il le souhaite.

« Le projet global doit juste être correct »