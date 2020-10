Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Les vérités de Julian Draxler sur son mercato !

Publié le 8 octobre 2020 à 12h45 par La rédaction

A un de la fin de son contrat, Julian Draxler envisage déjà son prochain départ. Mais l'Allemand est prêt à faire une grande dernière saison.

Même s'il a débuté quatre matches en Ligue 1 cette saison, Julian Draxler n'est pas en odeur de sainteté au PSG. Alors la trêve international est une opportunité de se rassurer, mais aussi de se montrer quand un joueur est sur le départ. Si le PSG et Leonardo ont tenté de trouver une porte de sortie à Julian Draxler sur ce mercato, le milieu allemand est resté à Paris, avec toutefois des concurrents supplémentaires dans l'entrejeu après l'arrivée de Danilo Pereira et de Rafinha.

« Rien cet été ne m'a attiré »