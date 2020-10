Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Cet international en rajoute une couche pour son transfert avorté

Publié le 8 octobre 2020 à 12h15 par Th.B.

N’ayant pas pu rejoindre l’OM dans les ultimes heures du mercato, Joakim Mæhle avait déjà fait part de sa frustration sur son compte Twitter. À présent, le latéral droit de Genk en a fait de même sur Instagram.

Après Eric Maxim Choupo-Moting, alors libre de tout contrat, le Bayern Munich s’est attaché les services de Bouna Sarr lors du dernier jour du mercato. L’OM a pu renflouer ses caisses en y reversant les 10M€ environ, déboursé par le champion d’Europe pour Sarr. Afin de combler le vide laissé par le latéral français et ailier de formation, le club phocéen s’est penché sur Joakim Mæhle (23 ans). Mais en raison d’une ultime surenchère, Genk aurait contraint l’OM de se retirer des négociations, au grand dam du principal intéressé qui a publié sur son compte Twitter mardi le message suivant : « Pas de mots ». De quoi bien retranscrire la déception de Mæhle...

Mæhle n’a toujours pas digéré