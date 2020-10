Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Villas-Boas place déjà ses pions pour cet hiver !

Publié le 8 octobre 2020 à 2h30 par G.d.S.S.

Alors que l’OM cherche à recruter un nouveau latéral droit sous la forme d’un joker, André Villas-Boas a indiqué qu’il pourrait finalement attendre l’hiver prochain pour régler ce dossier.

Bouna Sarr ayant été vendu par l’OM au Bayern Munich dans les dernières heures du mercato estival, André Villas-Boas ne compte donc plus qu’Hiroki Sakai au poste de latéral droit, et l’entraîneur portugais a tenté ces dernières heures de recruter à ce poste sous la forme de joker. Comme Le 10 Sport vous l’a révélé, les pistes menant à Kenny Lala (Strasbourg) et Fabien Centonze (FC Metz) ont rapidement été activées par l’OM après la fermeture du mercato estival. Mais ce dossier pourrait finalement attendre janvier prochain comme l’a confié Villas-Boas mercredi en conférence de presse.

« On ne va pas se précipiter »