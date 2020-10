Foot - Mercato - OM

EXCLU - Mercato - OM : Centonze ou Lala pour succéder à Sarr !

Publié le 4 octobre 2020 à 20h15 par Alexis Bernard mis à jour le 4 octobre 2020 à 20h17

Pour succéder à Bouna Sarr, qui s’en va vers le Bayern Munich, l’OM songe à deux profils : Kenny Lala (Strasbourg) et Fabien Centonze (Metz).

C’est un dimanche de folie qui s’organise du côté de l’OM. Pablo Longoria et André Villas-Boas sont en train de boucler plusieurs opérations pour le moins inattendues. A commencer par le transfert de Bouna Sarr vers… le Bayern Munich ! D’après les révélations de RMC Sport , tout est bouclé pour le latéral droit de l’OM. Le média précise par ailleurs que dans l’autre sens, Michaël Cuisance pourrait débarquer en prêt payant.

Un match Lala / Centonze