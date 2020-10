Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo n’avait aucune chance pour cet international brésilien !

Publié le 4 octobre 2020 à 18h45 par La rédaction

Sur le point de signer à Manchester United, Alex Telles devrait échapper au PSG. Une issue qui n'aurait pas pu être différente.

Avec la volonté de se renforcer dans tous les secteurs du jeu, Leonardo cherchait des joueurs à quasiment tous les postes. Alors que les latéraux sont devenus une pièce maîtresse dans le football actuel, le PSG semble un peu limité à ce poste. Si à droite Alessandro Florenzi est venu remplacer Thomas Meunier, aucune recrue n'a signé côté gauche. Pourtant, Paris est bien garni avec Juan Bernat, Layvin Kurzawa et Mitchel Bakker. Mais la blessure de l'Espagnol contre Metz, rupture des ligaments croisés, à changer la donne. Leonardo a donc réactivé la piste d'Alex Telles, le latéral de Porto suivi depuis le début du mercato comme révélé par le 10 Sport.

Alex Telles déterminé à s'engager avec Manchester United