Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Après l’attaque et le milieu, Leonardo passe à l’action pour la défense !

Publié le 4 octobre 2020 à 16h30 par Hadrien Grenier

Alors que le PSG serait sur le point d’accueillir Moise Kean et Danilo Pereira, il semblerait que Leonardo ne soit toujours pas rassasié. Et pour cause, après avoir renforcé le secteur offensif et le milieu du club de la capitale, l’Italo-brésilien serait en train de passer à l’attaque pour renforcer la charnière centrale parisienne.

Après avoir tourné au ralenti pendant plusieurs semaines, le mercato estival du PSG est en train de connaître un énorme coup d’accélérateur à moins de deux jours de la fermeture de cette session des transferts. Et pour cause, ce n’est pas une, mais deux arrivées que Leonardo aurait bouclé ce dimanche. En ce qui concerne l’attaque, Téléfoot La Chaine et RMC Sport ont tous deux annoncés que le club parisien serait tout proche d’accueillir Moise Kean dans le cadre d’un prêt en provenance d’Everton. Pour l’heure, les informations divergent concernant l’inclusion, ou non, d’une option d’achat dans le deal. Quant à l’entrejeu, le PSG aurait bouclé la venue de Danilo Pereira en provenance du FC Porto selon RMC Sport . Là encore, le joueur de 29 ans arriverait en prêt. D’après Sky Sport , ce prêt serait payant à hauteur de 4 M€ et assorti d’une option d’achat chiffrée à 16 M€. Deux recrues de choix pour le club de la capitale si cela se confirme, lui qui avait cruellement besoin de renforts aux yeux de Thomas Tuchel.

Le PSG recalé par l’Inter pour Milan Skriniar !

Pour autant, le mercato estival du PSG pourrait ne pas en rester là. En effet, Paris n’a pas que deux chantiers prioritaires cet été, mais trois. Le départ de Thiago Silva au terme de son contrat du côté de Chelsea laisse vacante une place en charnière centrale, et Thomas Tuchel aimerait que l’absence de celui qu’on surnomme O Monstro soit compensée. Et visiblement, Leonardo semble être en train de travailler sur la question puisque TuttoMercatoWeb annonce ce dimanche que le PSG serait passé à l’action pour enrôler Milan Skriniar. Paris aurait ainsi formulé une offre de prêt gratuit à l’Inter assorti d’une option d’achat fixée à 45 M€. Cependant, les Nerazzurri auraient rejeté cette offre, eux qui ne seraient pas intéressés par un départ de leur défenseur sous cette formule.

Leonardo à la recherche d’un nouveau défenseur central sur le marché ?