Mercato - PSG : Pour ce chantier prioritaire, Leonardo est passé à la vitesse supérieure !

Publié le 4 octobre 2020 à 11h30 par Hadrien Grenier

Alors que le PSG est en quête d’un nouvel attaquant destiné à seconder Mauro Icardi, Leonardo serait maintenant sur le point de boucler la venue de Moise Kean en provenance d’Everton. Dans le même temps, l’arrivée de l’Italien devrait permettre à Arnaud Kalimuendo de partir en prêt en Ligue 1.

C’est l’un des chantiers prioritaires du PSG depuis maintenant plusieurs semaines. Après les départs en fin de contrat d’Edinson Cavani, désormais proche de Manchester United, et d’Eric Maxim Choupo-Moting, en discussions avancées avec le Bayern Munich d'après Téléfoot La Chaine , le club de la capitale est en quête d’un nouvel attaquant. Celui-ci viendrait dans l’optique de seconder Mauro Icardi, et plusieurs noms ont dernièrement été liés au club de la capitale dans cette optique dernièrement, de Stephan El Shaarawy à Olivier Giroud. Toutefois, aucun d’eux ne devrait prochainement rejoindre le PSG dans la mesure où Paris aurait finalement trouvé la perle rare du côté de la Premier League pour combler la volonté de Thomas Tuchel, qui réclame de longue date un nouvel attaquant.

Moise Kean devrait rejoindre le PSG en prêt !

Ce dimanche matin, le journaliste mercato de Téléfoot La Chaine Simone Rovera a en effet annoncé sur son compte Twitter que les pensionnaires du Parc des Princes étaient sur le point d’accueillir Moise Kean. Seuls quelques détails resteraient à régler afin de boucler son arrivée dans le cadre d’un prêt. Confirmant l’information de son confère, Loïc Tanzi, journaliste de RMC Sport , affirme de son côté qu’il s’agit d’un prêt pour un an. Pour l’heure, il n’est pas précisé si une éventuelle option d’achat est intégrée dans le deal. Âgé de 20 ans, Moise Kean est considéré comme un attaquant très prometteur. L’Italien a quitté la Juventus l’été dernier pour rejoindre Everton, un club au sein duquel il n’est pas parvenu à s’imposer la saison dernière puisqu’il n’y a inscrit que quatre réalisations en 37 rencontres disputées toutes compétions confondues. En échec chez les Toffees , le natif de Verceil était déjà annoncé sur le départ de l’écurie entrainée par Carlo Ancelotti, un retour vers la Juventus ayant dernièrement été évoqué. Cependant, ce ne devrait donc pas être du côté de Turin que Moise Kean partira pour se relancer, mais plutôt à Paris donc où il y retrouvera ses compatriotes Marco Verratti et Alessandro Florenzi.

Arnaud Kalimuendo vers un prêt au RC Lens ?