Mercato - PSG : L'arrivée d'un attaquant de Premier League réglée par Leonardo !

Publié le 4 octobre 2020 à 9h45 par H.G. mis à jour le 4 octobre 2020 à 9h46

Alors que le PSG est en quête d’un attaquant pour seconder Mauro Icardi, Leonardo aurait enfin trouvé la perle rare du côté de la Premier League.

Avec le départ libre d’Edinson Cavani en juin dernier, désormais proche de Manchester United, et celui d’Eric Maxim Choupo-Moting au terme de son contrat en août dernier, le PSG n’a plus que Mauro Icardi comme numéro 9 dans son effectif. De ce fait, il est annoncé depuis plusieurs semaines que le club de la capitale est en quête d’un nouvel attaquant destiné à être la doublure de l’attaquant argentin, et cela d’autant plus que le jeune Arnaud Kalimuendo se dirigerait vers un prêt. Et à en croire les derniers échos parus dans la presse, le PSG aurait enfin trouvé cette fameuse doublure à Mauro Icardi.

Moise Keane devrait rejoindre le PSG !