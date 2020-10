Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Dembélé, Depay… Le Barça affiche une tendance claire !

Publié le 4 octobre 2020 à 8h30 par H.G.

Alors que le FC Barcelone n’aurait pas encore abandonné l’idée de recruter Memphis Depay, le club catalan serait très clair sur le fait que l’arrivée du Néerlandais ne passera que par un départ d’Ousmane Dembélé.

« J'ai demandé à Rudi (Garcia) : ''Quelle est la meilleure équipe possible ?'' Il m'a répondu : "Avec Memphis et Houssem." Je lui ai donc annoncé qu'on allait les garder », a expliqué Jean-Michel Aulas ce samedi à L’Equipe , annonçant ainsi que Memphis Depay ne quittera pas l’OL d’ici lundi prochain et la fermeture de cette session estivale des transferts. Toutefois, la question est désormais de savoir si le président lyonnais bluffe ou non. En tout cas, le FC Barcelone travaillerait toujours dans l’optique d’une arrivée de l’international néerlandais dont Ronald Koeman souhaiterait vivement la venue. Cependant, le Barça serait clairement conscient de la difficulté du dossier…

Pas d’arrivée de Memphis Depay sans un départ d’Ousmane Dembélé !